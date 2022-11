Er ist wohl einer der größten Pechvögel in der Geschichte der deutschen Nationalmannschaft: Marco Reus. Die Qualitäten des 33-Jährigen kann man nicht bestreiten, ebenso allerdings auch seine Verletzungsanfälligkeit. Kaum ein Spieler fehlt seinem Verein oder seiner Nationalmannschaft so häufig wie Reus, der immer wieder große Turniere verpasst. 2014 verletzte er sich kurz vor der WM, bei der EM 2016 wurde er wegen Fitnessrückständen nach einer Verletzung nicht nominiert und nun verpasst Dortmunds Kapitän auch die letzte Chance auf eine Weltmeisterschaft. "Ein großer Traum von mir ist damit leider geplatzt", sagte der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund am Donnerstag auf der Homepage des Fußball-Bundesligisten. Der 33-Jährige hatte sich Mitte September am Fuß verletzt. Nach zwei kurzen Spiel-Comebacks fiel er wieder aus.

Fußball-WM in Katar: Viele Stars sind nicht dabei

"Nach dem erneuten Rückschlag am Sonntag im Training haben alle Beteiligten in den letzten Tagen alles Mögliche versucht, um meine Teilnahme an der WM doch noch möglich zu machen. Jedoch hat es mit meinem lädierten Knöchel nicht für die WM gereicht", erklärte Reus.

Doch nicht nur Reus fehlt dem deutschen Team, das ebenfalls auf die verletzten Timo Werner, Florian Wirtz oder Florian Neuhaus verzichten muss. Gleiches gilt aber auch für andere Nationen: Frankreich bricht nach zwei Verletzungen das Zentrum im Mittelfeld weg, in England werden die Spieler für die Außenpositionen rar. In Katar wird man aber auch auf weitere Weltstars verzichten müssen, denn einige Nationen haben sich gar nicht erst für die Endrunde im Wüstenstaat qualifiziert.