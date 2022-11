Die Three Lions geben sich im ersten Vorrundenspiel der Gruppe B keine Blöße und deklassieren den Iran. Eine schwere Kopfverletzung überschattet das Spiel. Die Niederlande brauchten gegen den Senegal viel Geduld.

Cody Gakpo und Davy Klaassen haben der Niederlande zu einem perfekten WM-Einstand verholfen. Der dreimalige Finalist gewann am Montag im Al Thumama Stadium in Doha 2:0 (0:0) gegen den Senegal, die Auswahl von Trainer Louis van Gaal hat damit eine gute Ausgangsposition für den Einzug in die nächste Runde. Nach Gakpos (84. Minute) spätem 1:0 sorgte Klaassen (90.+9) für die Entscheidung.

Der Afrikameister, der im Turnier ohne seinen verletzten Superstar Sadio Mané auskommen muss, bangt bei seiner dritten WM-Teilnahme somit um die Qualifikation für das Achtelfinale und benötigt nun im zweiten Turnierspiel gegen Gastgeber Katar dringend einen Sieg. Bei den Niederländern blieb Torhüter und Debütant Andries Noppert mit einer guten Leistung in seinem ersten Länderspiel gleich ohne Gegentreffer.

England – Iran 6:2

Mitfavorit England hat dem Rummel um die symbolträchtige bunte Kapitänsbinde getrotzt und mit dem höchsten WM-Auftaktsieg seiner Geschichte sportlich das erste Ausrufezeichen in Katar gesetzt. Das Team um Torschütze Jude Bellingham, bei dem Kapitän Harry Kane nach angekündigten Sanktionen der Fifa doch nicht die "One-Love"-Binde für Vielfalt am Arm hatte, gewann am Montag in Al-Rajjan mit 6:2 (3:0) gegen den überforderten Außenseiter Iran und wies so eindrucksvoll seine Ambitionen auf den Titel nach.

Vor 45.334 Zuschauern, von denen einige wegen Problemen mit der Ticket-App zu spät ins Stadion kamen, erzielte Bellingham (35. Minute) für das Team von Cheftrainer Gareth Southgate das Führungstor. Die Flügelstürmer Bukayo Saka (43./62.), Raheem Sterling (45.+1), Marcus Rashford (71.) und Jack Grealish (90.) legten weitere Treffer nach. Für England war es der erste Sieg seit März, im Sommer gelang in sechs Nations-League-Partien kein einziger Erfolg. Mehr als zwei Tore durch Mehdi Taremi (65./90.+13/Foulelfmeter) waren für den Iran nicht drin.

"Woman, Life, Freedom" Doha, Katar: Beim WM-Vorrundenspiel England gegen den Iran zeigen sich iranische Fans im Khalifa International Stadion solidarisch mit den Protesten in ihrem Heimatland. Exemplarisch steht die Aufschrift "Woman Life Freedom" auf den Plakaten.

Iran-Proteste und Verbot von Armbinde

Das Spiel stand schon vor Anpfiff im Khalifa International Stadion, in dem 2019 auch die Leichtathletik-WM stattfand, stark unter politischen und symbolischen Gesichtspunkten. England-Kapitän Kane trug die Binde deshalb nicht, weil die FIFA die Kampagne mehrerer europäischer Verbände als Zeichen für Vielfalt mit Gelben Karten und weiteren Strafen zu sanktionieren drohte. Noch vor einer Woche hatte der Verband FA angekündigt, auch Strafen für das Zeichen für Vielfalt in Kauf zu nehmen. Nun betonten die Verantwortlichen, man wolle die Spieler auf dem Rasen nicht in die Bredouille bringen.

Umso sichtbarer waren die Zeichen des Außenseiters – allerdings in ganz anderer Sache. Einige iranische Fans zeigten ihre Solidarität mit den Protesten im Heimatland, indem sie Shirts mit der Aufschrift "Frauen, Leben, Freiheit" trugen. Der Iran wird seit Wochen von den schwersten Protesten seit Jahrzehnten erschüttert. Der Tod einer jungen Frau im Polizeigewahrsam hatte diese ausgelöst, der Sicherheitsapparat reagierte mit Härte. Bei der Hymne schwiegen die iranischen Spieler, die Fans machten zusätzlich Lärm – auch das wird als Protest verstanden.