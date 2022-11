Auf Twitter kursieren zahlreiche Videos, die Fußball-Fans in Katar zeigen. Die Feiernden sehen allerdings anders aus, als die meisten Fans der Nationalmannschaften, die sie unterstützen. Also alles bezahlte Jubler aus Katar, wie viele Menschen auf Twitter meinen? Das Fußball-Magazin "11 Freunde" hat eine andere Theorie: Fanclubs aus Indien. Dort gäbe es viele Fanclubs europäischer und anderer Nationalmannschaften – und Katar von Indien aus relativ leicht zu erreichen. Die Trommelklänge erinnern jedenfalls nicht unbedingt an europäische Stadien. Wie wohl die WM-Teams auf die ungewöhnlichen Fans reagieren werden?