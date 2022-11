Wut-Plakate #Boycott Qatar 2022 – Bundesliga-Fans tragen Protest gegen WM-Austragungsort in die Stadien

In knapp zwei Wochen startet die Fußball-WM in Katar. Was die Fans in der Bundesliga vom umstrittenen Austragungsort halten, haben sie am vergangenen Spieltag auf der Tribüne mit zahlreichen Plakaten zum Ausdruck gebracht: Nichts!