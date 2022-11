von Phil Göbel Jadon Sancho sorgt kurz vor dem ersten Spiel der englischen Nationalmannschaft bei der WM in Katar für Aufsehen. Und das, obwohl er gar nicht im Team steht. Sancho hat sein Instagram-Profil gelöscht. Fans rätseln über die Gründe.

Am Montag beginnt für die englische Nationalmannschaft die Fußball-WM in Katar mit dem Spiel gegen den Iran. Doch kurz bevor die "Three Lions" in das Turnier starten, sorgt ein Spieler für Aufruhr, den Trainer Gareth Southgate gar nicht mit in das Wüstenemirat genommen hat: Jadon Sancho.

Rätsel um ManUnited-Star: Jadon Sancho löscht Instagram-Profil

Am Sonntag hat der Dribbelkünstler, der bei Manchester United unter Vertrag steht, sein Instragram-Profil gelöscht. Es sind keine Beiträge mehr zu finden, sein Profilbild ist geschwärzt. Fans rätseln um die Beweggründe des Ex-Dortmunders. Manche sehen darin eine Protestaktion gegen die umstrittene WM, andere einen Seitenhieb auf Trainer Southgate, weil er ihn nicht in die Nationalmannschaft berufen hat.

Wie die "Sportbild" berichtet, gehen einige englische Medien davon aus, dass Sancho eine Social-Media-Pause einlegt, um sich auf die Rückrunde in der Premier League zu konzentrieren. Der Dribbelkünstler steht bei Manchester United stark in der Kritik. Bisher konnte er im Trikot der "Red Devils" kaum konstante Leistungen bringen, weswegen er es letztlich wohl auch nicht in das Nationalteam schaffte.

Nach seinem Wechsel von Manchester City zu Borussia Dortmund 2017 entwickelte sich Sancho zu einem der Star-Spieler der Schwarz-Gelben. Der heute 22-Jährige glänzte auf der rechten Außenbahn, erzielte in 137 Spielen für den BVB 50 Tore und gab 64 Vorlagen. Neben seinen starken Leistungen fiel der Youngster aber auch immer wieder durch Undiszipliniertheiten auf.

Schwache Leistungen seit seinem Wechsel zu ManU

2021 wechselte Sancho zurück nach Großbritannien zu Manchester United. Nach einer stabilen Anfangsphase brachen seine Leistungen wie die des gesamten Teams ein. Aus dem Formtief konnte sich Sancho bis heute nicht befreien.

Seine magere Quote für die "Red Devils": 52 Spiele, 8 Tore, 4 Vorlagen. Wohl wegen dieser schwachen Leistungen verzichtete Southgate bei diesem Turnier komplett auf Sancho. Schon bei der nachgeholten Europameisterschaft im vergangenen Jahr kam er über die Reservistenrolle im englischen Nationalteam nicht hinaus.

