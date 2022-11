Die USA gehören nicht gerade zu den Favoriten bei der WM in Katar. Um die Mannschaft dennoch zu motivieren, meldet sich am Tag vor dem ersten Spiel kein Geringerer als US-Präsident Joe Biden.

Gregg Berhalter schaut auf sein Smartphone und kündigt "Showtime" an. "Seid ihr bereit?", fragt der Trainer der amerikanischen Fußball-Nationalmannschaft in die Runde. "Da steht POTUS", sagt er mit Blick auf den ankommenden Anruf. Und POTUS steht für: President of the United States.

Also ist US-Präsident Joe Biden in der Leitung. "Coach, bring mich, ich bin bereit zu spielen", eröffnet der gerade 80 gewordene Biden bestens gelaunt das Gespräch. Damit es alle hören können, stellt Berhalter auf laut – was dazu führt, dass Bidens Einsatzwunsch für große Erheiterung unter Spielern und Trainern sorgt.

"Ich weiß, Jungs, ihr seid die Underdogs", fährt Biden dann fort, "aber ihr habt einige der besten Spieler der Welt in Eurer Mannschaft und ihr repräsentiert dieses Land. Ich weiß, ihr werdet alles geben. Also geht raus und schockt sie alle". Das ganze Land werde sie anfeuern.

Katar-WM: US-Team muss zunächst gegen Wales ran

Für die Amerikaner geht die WM am (heutigen) Montag mit der Partie gegen Wales los. Am Freitag trifft der ehemalige Deutschland-Legionär Berhalter mit seiner Mannschaft auf England. Letzter Gruppengegner am Dienstag kommender Woche ist Iran.