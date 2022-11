Sehen Sie im Video: Teure Zelt-Unterkünfte für WM-Fans sorgen für Kritik.









Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar sorgt für zahlreiche Kontroversen.





Nun erregen teure Übernachtungsmöglichkeiten für Fans die Gemüter.





Dieses Video soll Zelte zeigen, die ab umgerechnet 200 Euro pro Nacht und Zelt gebucht werden können.





Der Clip erhält innerhalb weniger Tage mehr als sechs Millionen Aufrufe.





Dazu schreibt ein Nutzer auf Twitter: „Mir tun die Leute, die in diesen Zelten übernachten leid. Es wird verdammt heiß und bei einem Sandsturm machen die Dinger ‘nen Abflug.“





Bei anderen Nutzern wecken die Aufnahmen Erinnerungen an den Skandal um das „Fyre Festival“ – bei dem sich unter anderem teure und als luxuriös beworbene Zelte als das Gegenteil entpuppten.





Andere Nutzer merken an, dass es neben den Zelten auch alternative Übernachtungsmöglichkeiten wie Schlaf-Container und Hotels gebe.





Nicht nur die Übernachtungsmöglichkeiten sind das Einzige, was teuer ist. Ein halber Liter Bier soll 13,20 Euro kosten.

