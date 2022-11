Der erste Spieltag der Fußball-WM 2022 in Katar ist vorbei, alle Teams hatten Gelegenheit, sich auf großer Bühne zu präsentieren. In vielen Fällen bedeutete das auch: Spieler führen ihren Haarschnitt spazieren – zumindest die, die nicht nur auf der Ersatzbank Platz nehmen durften. Und so kann man neben Altvertrautem auch Abgefahrenes auf manchem Spielerkopf entdecken. Nicht alles hat das Potenzial, allgemeine Trendfrisur zu werden. Manches wirkt auch eher wie ein Unfall. Aber unterhaltsam ist ein Blick auf die Köpfe der WM-Spieler allemal. Hauptsache es gefällt denen, die die Haarpracht tragen. Trainer und Fans würden jetzt wohl gerne ergänzen: "Solange die Leistungen stimmen!"