Argentinien ist endlich wieder Weltmeister – und nach dem Spiel brachen bei Messi und Co. alle Dämme. Videos zeigen, was bei den Spielern in der Kabine abging.

Sie hatten es so sehr gewollt – und am Ende auch geschafft. Nach dem dramatischen Finalsieg im Elfmeterschießen gegen Frankreich ist Argentinien nach 36 Jahren langen Wartens wieder Fußball-Weltmeister. Nach der Siegerehrung brachen bei den Spielern in der Kabine alle Dämme. Losgelöst feierten Messi und Co ihren historischen Triumph, wie Videos aus den Katakomben des Stadions zeigen.

Besonders eifrig filmte Abwehrrecke Nicolas Otamendi die Kabinenparty. Via Instagram ließ er die Fans ausführlich an der argentinischen Ekstase teilhaben. Die Spieler singen und hüpfen, während Messi mit seligem Lächeln auf der Bank sitzt und den WM-Pokal gar nicht mehr loslassen will. Getrunken wird Champagner und Bier, zu essen scheint es Schnitzel mit Pommes zu geben. Auch Chucky, die Mörderpuppe, ist als Maskottchen bei der Feier anwesend. Ein Handyvideo von Argentiniens Stürmerlegende Sergio Aguero zeigt, dass auch Messi nicht auf der Umkleidebank sitzen blieb. Mit dem Pokal in der Hand springt er ausgelassen auf dem Tisch in der Mitte des Raumes herum.

Später filmte Abwehrchef Otamendi auch noch, wie er mit seinen Teamkameraden ausgelassen durch die Gänge der Stadion-Katakomben hüpft und den Spielerbus besteigt – natürlich immer noch laut singend und tanzend. Und das war mit Sicherheit noch lange nicht das Ende der argentinischen Jubelsause.