von Laura Hindelang Seit dem Finaleinzug von Argentinien ist das Trikot von Lionel Messi ein echter Verkaufsschlager geworden. Die Nachfrage ist so sehr in die Höhe geschossen, dass das Oberteil weltweit ausverkauft ist.

Die weiß-blau gesteiften Oberteile der argentinischen Nationalmannschaft zählten bereits vor der Weltmeisterschaft zu den beliebtesten und begehrtesten Trikots. Der Final-Einzug des südamerikanischen Teams hat die Nachfrage noch einmal ordentlich in die Höhe getrieben. Vor allem das Trikot mit der Nummer zehn, das von Lionel Messi, ist gefragt. Und zwar so gefragt, dass Adidas in der Produktion nicht mehr hinterher kommt. Wie die spanische Zeitung "Marca" berichtet, ist das Shirt weltweit in allen Größen ausverkauft.

Produktion des Lionel-Messi-Trikots läuft auf Hochtouren

Beim offizielle Fußballverband von Argentinien (AFA) sind laut dem Bericht zahlreiche Beschwerden eingegangen. "Wir können nichts dagegen tun, obwohl es in unserem Interesse liegt, mehr zu verkaufen", zitiert die Zeitung den Verband. Die Verantwortung liege bei Adidas. Der Sportartikelhersteller wiederum gibt an, dass es unmöglich sei, die Produktion noch weiter anzukurbeln. Das Beflocken im Logistikzentrum im niedersächsischen Rieste laufe jedoch auf Hochtouren. Aktuell liegen rund 10.000 Bestellungen für das Argentinien-Trikot mit der Nummer 10 von Superstar Messi vor.

Im Falle eines Sieges ist zu erwarten, dass die Nachfrage noch weiter zulegt. Adidas arbeitet daran, dass die Oberteile dann möglichst schnell wieder weltweit erhältlich sind. Unterdessen legen sich viele Fans ein alternatives Shirt zu. "Was schaust du, du Idiot?", steht darauf. Mit diesem Satz hatte Messi Wout Weghorst, einen Spieler der niederländischen Nationalmannschaft angegiftet. Der Spruch ging nach dem Aufeinandertreffen der Teams im Viertelfinale viral und wird mittlerweile auf Fan-Artikel und Shirts gedruckt.

Wie unter anderem "ran" berichtet, erwartet Adidas trotz des Messi-Engpasses einen Gesamtgewinn von 400 Millionen Euro aus der Fußball-Weltmeisterschaft. Damit sei man "absolut zufrieden". Auch die Trikots der deutschen Nationalmannschaft seien "weiterhin stark gefragt".

