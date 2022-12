Lionel Messi hat für das im Halbfinale im Lusail-Stadion in Doha eine große Bühne für einen großen Auftritt gefunden. Vor knapp 89.000 Zuschauern zeigte der mittlerweile 35-Jährige, dass er Argentinien zum großen Triumph, dem WM-Titel, führen kann. Gegen Kroatien erzielte er erst den Führungstreffer durch einen souverän verwandelten Elfmeter und legte danach zwei Tore für den jungen Julian Alvarez auf, den zweiten Held der Argentinier an diesem Abend. "Ich fühle mich sehr gut, ich fühle mich stark für jedes Spiel", sagte Messi danach. Am Sonntag folgt das Finale; entweder gegen Frankreich oder Marokko. Es sieht ganz so aus, als wenn der Superstar im gehobenen Fußballer-Alter doch noch den größten aller Titel gewinnen kann.