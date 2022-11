Mario Götze ist zurück: Der 30-jährige steht vor einem der größten Comebacks der deutschen WM-Geschichte. Nach fünf Jahren Abstinenz von der DFB-Elf hat Bundestrainer Hansi Flick ihn für die Weltmeisterschaft in Katar nominiert. Im Testspiel gegen den Oman wird Götze möglicherweise (die Aufstellung ist nicht bekannt) sein 64. Länderspiel absolvieren. Dass Götze in den erlesenen Kreis der Nationalspieler zurückkehrt, war keineswegs ausgemacht, Experten wie Lothar Matthäus haben ihm das nicht zugetraut. Aber Götzes Karriere verlief so wechselhaft und war so sehr von extremen Höhen und Tiefen geprägt, dass der neuerliche Aufschwung gut dazu passt. Gestartet als Wunderkind des deutschen Fußballs (Joachim Löw zu Götze vor dessen Einwechslung im Endspiel im Maracanã: "Zeig' der Welt, dass du besser bist als Messi") erreichte er mit 22 Jahren als Siegtorschütze des WM-Finales schon den höchsten aller Gipfel. Danach folgte ein langsamer, aber stetiger Abstieg. Die überbordenden Erwartungen, der Wechsel zum FC Bayern und schließlich eine Stoffwechselerkrankung – Götze hatte mit zahlreichen Problemen zu kämpfen und kam vielleicht auch selbst vom Weg ab. Sein Wechsel zu PSV Eindhoven war schließlich der Wendepunkt. Er kämpfte sich zurück, brachte sich körperlich wieder in Topform und kehrte in Fußball-Bundesliga zu Eintracht Frankfurt zurück. Dort beweist er seitdem an jedem Wochenende, was für ein exzellenter Fußballer er ist. Sein Pässe und Spielübersicht sind mit das Beste, was es derzeit in Deutschland gibt. Seine Fitness ist beeindruckend und die Laufwerte sind überragend. Götzes Comeback erfüllt alles, was eine gute Geschichte braucht: Der Held steigt auf, er fällt tief und kämpft sich bravourös zurück. Ob Flick für den genialen Passgeber einen Platz in der Nationalelf findet, davon handelt das nächste Kapitel. Vorher aber werfen wir einen Blick zurück auf die wechselvolle Karriere des Hochtalentierten.