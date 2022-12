Marokkos Siegeszug bei der Fußball-WM in Katar ist zu Ende. Doch für Millionen Fans weltweit geht der Traum vom Triumpf eines Underdogs über die traditionelle Fußball-Elite weiter – auch auf den Straßen von Paris. Alexander Kauschanski

Am Ende fließen die Tränen. Vor dem "Café Rive Droite", mitten im Zentrum von Paris, laufen sie der jungen Frau, die sich die Fahne Marokkos um die Schultern geschlungen hat, ungebremst die Wangen herunter. Über das, was an diesem Abend passiert ist, will sie nicht sprechen. Über das Ende dieses Traums von Underdogs, die zu Helden werden können. Wenigstens bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Dreieinhalb lange Wochen hat die Mannschaft Marokkos diesen Traum am Leben erhalten. Bis er gestern zerplatzte. 2:0 für Frankreich. Aus für die Atlas-Löwen "Wir fühlen uns ein wenig gebrochen", sagt ein junger Marokkaner neben der weinenden Frau.