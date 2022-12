WM in Katar Nach Marokkos WM-Niederlage: Fans randalieren in Brüssel

In Belgien ist es nach dem Aus Marokkos bei der WM in Katar zu Ausschreitungen und Festnahmen von marokkanischen Fans gekommen. In Berlin blieb es hingegen ruhig.

Die Polizei hat im Zuge von Ausschreitungen in Brüssel nach Marokkos Niederlage im Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft rund 100 Menschen festgenommen. Diese seien wegen Störung der öffentlichen Ordnung, Beschädigung von zwei Polizeifahrzeugen und Besitz von verbotenen Feuerwerkskörpern erfolgt, wie die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die Polizei in der Nacht zu Donnerstag berichtete.

Der Verkehr in Teilen der Innenstadt sei vorsorglich gesperrt worden. Auch in Antwerpen sei es zu Zusammenstößen gekommen. Hier seien ebenfalls mehrere Menschen festgenommen worden. Auf Bildern aus der belgischen Hauptstadt aus der Nacht waren zahlreiche Polizisten in Kampfmontur und brennende Müllhaufen zu sehen. Fotos von Belga zeigten aber auch Anwohner, die noch am Abend damit begannen, die Straßen von Unrat zu säubern.

In Berlin bleibt die Stimmung ruhig

In Berlin sei die Stimmung dagegen insgesamt ruhig geblieben, die meisten Menschen seien nach dem Spiel schnell nach Hause gegangen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochabend. Man sei auf einen größeren Einsatz vorbereitet gewesen - vor allem für den Fall eines Sieges der marokkanischen Mannschaft. Im Stadtteil Berlin-Neukölln hatten Fans ein kurzes Feuerwerk gezündet.

Fußball-WM Marokko und andere Außenseiter, die Fußball-Geschichte schrieben 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter Uruguay bei der WM 1950 Als Alcides Ghiggia in der 79. Minute das 2:1 für Uruguay gegen Brasilien schießt, ist das der Siegtreffer bei der WM 1950. Brasilien war als ein Top-Favorit in die Heim-WM gegangen. Im Finalrunden-Spiel gegen Uruguay hätte ein Unentschieden Brasilien zum Titel gereicht. Doch der damalige Außenseiter aus Uruguay siegt – und nimmt den WM-Pokal aus Angst vor Ausschreitungen in den Katakomben des legendären Maracanã entgegen. Mehr

Ein dpa-Reporter vor Ort berichtete von stolzen Fans angesichts der Leistung des Teams, das bei der WM in Katar überraschend bis ins Halbfinale gekommen war. Die Niederlage am Mittwoch gegen Frankreich (0:2) beendete allerdings die Finalträume der Marokkaner, die als erstes afrikanisches Team bei einer WM die Runde der besten Vier erreicht hatten.