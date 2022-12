Die argentinischen WM-Helden sind wieder in der Heimat angekommen. Nach ihrem Finalsieg über Frankreich bei der Fußball-WM in Katar wurden Messi und Co von Zehntausenden Fans begeistert empfangen. Schon am Flughafen in der Nähe der Hauptstadt Buenos Aires war der Jubel groß - trotz der frühen Morgenstunden waren überall argentinische Fahnen und Trikots zu sehen. Überall an den Straßen standen die Menschenmassen und jubelten den Weltmeistern zu, die mit einem offenen Bus durch die Straßen fuhren. Wegen der zahlreichen Fans kam der Bus nur langsam voran. Die argentinische Regierung hat diesen Dienstag zu einem Feiertag erklärt. Damit das ganze Land "seine tiefe Freude über die Nationalmannschaft zum Ausdruck bringen könne", hieß es in einer Erklärung. Viel Schlaf werden die Spieler um Messi wohl nicht bekommen, denn den ganzen Tag soll gefeiert werden. Der Höhepunkt ist am Dienstag am Obelisken im Zentrum von Buenos Aires geplant. Dort werden vermutlich Hunderttausende Fans dabei sein.