Nach dem überraschend frühen Ausscheiden Brasiliens bei der WM ist die Enttäuschung in der Mannschaft und unter den Fans der Seleção gewaltig. Nach dem Fehlschuss von Marquinhos an den Pfosten war klar: Brasilien scheitert erneut im Viertelfinale einer Weltmeisterschaft. Mit 2:4 unterlagen die Südamerikaner im Elfmeterschießen. Mit dem sechsten WM-Titel wird es in Katar nichts mehr. In diesem Moment sackte Neymar fassungslos und mit leerem Blick auf dem Rasen zusammen, Mitspielern und Anhängern im Education Stadion schossen Tränen in die Augen. Selbst Kroatiens Fußball-Superstar Luka Modric musste nach dem Coup erst mal den schwer enttäuschten Casemiro in den Arm nehmen.

Sichtlich bedrückt brachte Thiago Silva seinen Frust zum Ausdruck: "Das ist ganz schwierig, man hat keine Worte. Das tut sehr weh. Ich hätte gern den Pokal in die Höhe gehalten", bekannte der Abwehrspieler. Vor allem der späte Ausgleich durch Petkovic in der Verlängerung machte ihm zu schaffen: "Es war einfach unglücklich und es ist wahnsinnig schwer. Aber wir schauen nach vorn und stehen wieder auf."

Nach einem 0:0 während der regulären Spielzeit hatte Neymar die Brasilianer mit seinem Treffer in der Verlängerung (105. Minute+1) scheinbar in das Halbfinale geschossen. Doch der Treffer von Bruno Petkovic (117.) riss den Favoriten aus allen Träumen. Wie schon im Achtelfinale gegen Japan avancierte Torhüter Livakovic zum Retter für sein Team und parierte einen Elfmeter von Rodrygo. Marquinhos setzte den entscheidenden Elfmeter nur an den Pfosten.