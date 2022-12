Die deutsche Nationalmannschaft muss zum zweiten Mal nacheinander schon nach der Vorrunde einer Fußball-WM die Heimreise antreten. Nach dem jähen Aus bei der Weltmeisterschaft in Katar warten schwierige Tage auf Bundestrainer Hansi Flick und die Spitze des Deutschen Fußball-Bunds. Vor dem Abflug des Nationalteams um 12.30 Uhr MEZ am Freitag stellt sich DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Flughafen in Doha für eine erste Analyse der verkorksten WM den Medien. Große Enttäuschungen bei Turnieren hatte es aber schon vorher mehrfach gegeben, wie Sie in unserer Fotostrecke sehen können.

tis DPA