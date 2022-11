Niclas Füllkrug: Lücke

Er ist der neue WM-Liebling der Deutschen. In nur zwei Kurzeinsätzen bei diesem Turnier gelang ihm ein Treffer - der wichtige Ausgleich gegen Spanien. Seine Torquote ist rekordverdächtig: In drei Spielen traf "Lücke" zwei Mal. Eine erstaunliche Karriere für einen 29-Jährigen. Nicht ganz so überraschend ist dagegen die Genese seines Spitznamens: Ein Blick auf sein Porträt dürfte alle Fragen beantworten.

