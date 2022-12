Nach Belgiens WM-Aus lässt Romelu Lukaku seinen Frust an der Trainerbank aus. Eine Scheibe hält dieser Attacke nicht stand.

Nach den Chaos-Tagen von Doha muss die goldene Generation von Belgien wieder ohne Titel die Heimreise antreten. Kevin De Bruyne und Co. kamen am Donnerstag nicht über ein 0:0 gegen Vize-Weltmeister Kroatien hinaus und schieden damit bei der Fußball-WM in Katar bereits in der Vorrunde aus. Das war den Belgiern letztmals 1998 bei der Endrunde in Frankreich passiert.

Lukaku schlägt nach WM-Aus Trainerbank

Entsprechend groß waren Frust und Enttäuschung beim belgischen Team. Romelu Lukaku, der zahlreiche Torchancen vergeben hatte, weinte nach Abpfiff bittere Tränen und schlug wütend auf die Trainerbank ein. Die Seitenscheibe hielt Lukakus Schlag nicht stand und fiel aus dem Rahmen.

Ein Mann, der dort stand, konnte die fallenden Scheiben aber mit einem Arm abhalten, wie ein Twitter-Video zeigt. Zumal die Scheiben aus Plexiglas gewesen zu sein scheinen und sich nur bogen statt zu brechen. Außer Lukakus Stolz scheint also niemand verletzt worden zu sein.