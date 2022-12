Was für ein großes Finale! Argentinien ist Fußball-Weltmeister 2022. Die Südamerikaner um Superstar Lionel Messi haben das spektakuläre Endspiel gegen Titelverteidiger Frankreich im Elfmeterschießen gewonnen.

Es ist vollbracht: Argentinien ist Fußball-Weltmeister und Lionel Messi hat seiner Karriere endgültig die Krone aufgesetzt. Mit 4:2 im Elfmeterschießen gewannen die Südamerikaner das Finale gegen Frankreich in Doha. Argentinien war von Beginn an besser im Spiel und ließ die Franzosen kaum zur Entfaltung kommen, die in vielen Szenen anfangs sehr nervös wirkten. Messi brachte sein Team durch einen verdienten Strafstoß souverän in Führung (23.). Nach einem perfekt ausgespielten Konter erhöhte Di María vor der Halbzeit verdient auf 2:0. In der zweiten Halbzeit rettete sich Frankreich durch zwei Tore von Kylian Mbappè innerhalb von zwei Minuten (80. und 82) in die Verlängerung, darunter ebenfalls ein Elfmeter. In der Exra-Zeit traf zunächst Messi zum 3:2, bis Mbappé wieder per Strafstoß den Ausgleich erzielte. Im anschließenden Elfmeterschießen setzte sich Argentinien endgültig durch.

