Die ghanaischen Bauarbeiter warten vor ihrer Unterkunft in Doha vergeblich auf ihren Bus

Sie haben die WM-Stadien gebaut. Jetzt müssen sie um ihren Lohn kämpfen. Vom unendlichen Kampf gegen Willkür in Katar

Ausbeutung in Katar

von Félice Gritti Ohne Menschen wie ihn hätte Katar sich vor der Welt blamiert – nicht einmal die Gehwege wären rechtzeitig fertig geworden. Trotzdem muss der ghanaische Gastarbeiter jetzt mit einer unerbittlichen Bürokratie um jeden Euro ringen, den er verdient hat. Und um seine Zukunft.

An einer Schnellstraße in der Industrial Area von Doha, wo Katar nicht viel mehr ist als Sonne, Staub und Schande, steht der ghanaische Bauarbeiter Thomas und schaut aus müden Augen auf eine Außenstelle des Arbeitsministeriums. Er sagt: "Heute werden wir uns nicht wieder wegschicken lassen." Er sagt: "Heute müssen sie eine Entscheidung treffen." Er sagt: "Das ist unser Recht."

Er spricht sich Mut zu, weil ihm hier in Katar nichts geschenkt wird, schon gar kein Mut. Hier in Katar, das muss man so sagen, wird Thomas bestohlen.