Exequiel Palacios (Argentinien / Bayer 04 Leverkusen)

In der Bundesliga läuft es für Palacios und Leverkusen in dieser Saison eher so mittelmäßig, im Nationalteam aber für den 24-Jährigen umso besser. Am Einzug ins Halbfinale hat Palacios jedoch einen geringen Anteil, nur im Spiel gegen Australien kam der Mittelfeldspieler zu einem Kurzeinsatz.

Mehr