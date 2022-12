Uruguay bei der WM 1950

Als Alcides Ghiggia in der 79. Minute das 2:1 für Uruguay gegen Brasilien schießt, ist das der Siegtreffer bei der WM 1950. Brasilien war als ein Top-Favorit in die Heim-WM gegangen. Im Finalrunden-Spiel gegen Uruguay hätte ein Unentschieden Brasilien zum Titel gereicht. Doch der damalige Außenseiter aus Uruguay siegt – und nimmt den WM-Pokal aus Angst vor Ausschreitungen in den Katakomben des legendären Maracanã entgegen.

Mehr