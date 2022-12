Was für ein Abend im Ersten. Auf die gewohnt wohltemperierte Studiorunde folgte ein Kommentator mit Drive: Gerd Gottlob braucht heute Halspastillen. Und Hansi Flick einen neuen Plan. Oder doch einen neuen Job? Von Ingo Scheel

Am Ende des Regenbogens steht eine Kiste. Und darin möge sich ein Sack mit Halspastillen befinden. Das wünscht man jedenfalls Gerd Gottlob, der sich an diesem denkwürdigen Abend von seinem Kommentatorenplatz aus so ins Zeug legte, dass sich man sich nicht nur um sein Zäpfchen sorgen musste, sondern bestimmt auch die eine oder andere sängerlose Deathmetal-Band gerade versucht, seine Telefonnummer herauszubekommen. Was für ein Abend. Was für ein Kick. Welch ein Drama.

Dabei hatte es in der ARD mit gewohnt lauen Temperaturen begonnen. Ein bisschen Doping-Doku, das Studioquartett um Jessy Wellmer in diesem Mix aus Projektgruppe und Polittalk, dazu Esther Sedlaczek und Basti Schweinsteiger, die dem Bundes-Hansi das schöne Wort "Pre-Match-Meal" entlockten, auf Deutsch: Futti-Futti vorm Fussi. Mit Blick auf die Ausgangssituation noch mehr Makulatur als ohnehin in dieser Pre-Match-Hour. Was zählte, war auf dem Platz, vorweg Deutschlands schönste Bahnstrecken hätten wohl einen ähnlichen Nährwert gehabt. Wenn man denn die ganze Chose guckte – und nicht ohnehin boykottierte.

Gerd Gottlob mit explosivem Mix aus Analyse und Emotion

Vielleicht war es ein Zeichen, dass die Fliegen Hansi Flick schon beim Interview vor diesem letzten Gruppenspiel umschwirrten, wobei zu Beginn ja durchaus noch Leben in der Bude war. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch, und zwar ganz besonders und, im Gegensatz zur deutschen Nationalmannschaft, über die volle Spieldauer inklusive Nachspielzeit: Gerd Gottlob war der Mann am Mikro und der bescherte sich und uns einen Fußballkommentar, der angesichts der Gemengelage einen angemessen explosiven Mix aus Analyse und Emotion, aus Eruption und Sachlichkeit lieferte.

Apropos sachlich: Auch den unvermeidlichen Kameraschwenk hoch auf die Tribüne gab es, hin zu Fi-Fa-Fonz Infantino, der jedoch so unbewegt dasaß, dass sekundenlang nicht klar war, ob das Bild eingefroren ist oder der Mann sich auf einen Termin bei Madame Tussaud vorbereitet. Ganz anders natürlich das Geschehen auf dem Platz, welches Gerd Gottlob dem Fernsehpublikum näherbrachte. Mal hätte es da "fast gescheppert", dann wurde gezweifelt, ob der Mannschaft "der Ernst der Lage überhaupt klar ist", gen Halbzeit prognostizierte der Mann aus Reinbek völlig zutreffend: "Das wird noch ein ganz verrückter Abend!"

Und in der Tat, das wurde er, mit Gottlob selbst als stimmungsintensivem Schmerzensmann, der den Wechsel aus "Hoffnung und Entsetzen" mit einem gerüttelt Maß an Temperament begleitete, immer mal wieder in dieses Growlen und Gurgeln verfiel, das unter Metalfans wohl deutlich höhere Sympathien genießt, als das, was da auf dem Platz passierte. Wobei das deutsche Team mit dem 4:2 ja zumindest seine Hausaufgaben gemacht hatte, damit jedoch kaum, weder Publikum noch Kommentator, über all die Sollbruchstellen hinwegtäuschen konnte: "Ein Debakel, ein Desaster" war das, von "den vielbesungenen Tugenden nichts zu sehen". Stabil sei das nie gewesen, und auch auf die Frage, ob es einen Mittelstürmer von Weltklasseformat im deutschen Team gibt, hatte Gottlob eine klare Antwort: "Nein". Katar, Saudi-Arabien, Wales, Tunesien, Iran, Kanada, alle ausgeschieden. Und Deutschland. Zweimal hintereinander in der WM-Vorrunde raus? "Ein Niederschlag für den deutschen Fußball. Das ist kein Zufall mehr, das ist ein Trend."

Thomas Müllers emotionaler Abschied vom Publikum

Die Trendsetter selbst reagierten so kurz nach Schlusspfiff unterschiedlich. Teammanager Oliver Bierhoff und Bundestrainer Flick, von der Doppelspitze Esther/Basti dezent-drastisch in die Zange genommen, wanden sich zwischen "muss man analysieren" und "mir macht der Job Freude", also rhetorisch dort, wo man schon seit Jahren unterwegs ist. Mit Thomas Müller wurde es dann extra-emotional, als der sich zunächst noch in der halsbrecherischen These verstieg, dass das Team eigentlich seine Hausaufgaben gemacht hätte, um anschließend, so überraschend wie pointiert, seinen Quasi-Abschied aus der Nationalmannschaft in deutsche Wohnzimmer zu diktieren. Falls dies das letzte Spiel für ihn gewesen sein sollte, dann sollten die Fans eines wissen: Es sei ein Genuss gewesen, sein Herz habe er auf dem Platz gelassen. "Ich habe es mit Liebe getan, da könnt ihr euch sicher sein."

Im Studio zum Abschluss beinah Schockstarre, und die Erkenntnis, dass alles auf den Tisch muss, um schonungslos analysiert zu werden. Auch Bundestrainer Flick stünde zur Disposition, aber wohl erst nach der EM 2024 in Deutschland. Eine Perspektive, die man, so kurz nach dem Schlusspfiff, wohl tatsächlich mal, man ahnt es schon, in Ruhe analysieren muss.

Vorrunden-Aus dahoam? Schau'n mer mal.