Deutschland ist erneut in der Vorrunde einer WM ausgeschieden. Wie schon 2018 in Russland ist der Weltmeister von 2014 nach der Vorrunde raus. Zwar konnte das Team von Hansi Flick sein Spiel gegen Costa Rica mit 4:2 (1:0) gewinnen. Im Parallelspiel schlug Japan jedoch überraschend Spanien mit 2:1, die ein deutlich besseres Torverhältnis haben als Deutschland. So ziehen Japan und Spanien in die Runde der letzten 16 ein.

Dabei fing alles so gut an.

Serge Gnabry hatte Deutschland bereits in der 10. Minute per Kopf in Front geschossen. Das Team von Flick hatte im ersten Durchgang zahlreiche große Torchancen, die jedoch ungenutzt blieben, und muss sich letztlich bei Keeper Manuel Neuer bedanken, dass es zur Pause nicht 1:1 stand. Der hielt nämlich die einzige große Gelegenheit der Costa Ricaner weltklasse. Vorangegangen war ein dicker Patzer von David Raum und Antonio Rüdiger, der dazu führte, dass Keysher Fuller auf einmal frei vor Neuer auftauchte. Der Torwart konnte dessen Schuss jedoch über die Latte lenken.

Nach der Pause gab Deutschland die Partie zunächst aus der Hand und wirkte nervös. Costa Rica kam über Yeltsin Tejeda in Minute 58 zum durchaus nicht unverdienten Ausgleich. Die Deutschen rannten daraufhin an, alleine Musiala traf zweimal den Pfosten. Doch wieder war es Costa Rica, das traf. Pablo Vargas erzielte in der 69. Minute das 2:1. Nur drei Minuten später egalisierte der starke, eingewechselte Kai Havertz wieder für Deutschland. Eben jener erzielte auch in der 85. Minute das wichtige 3:2. Der ebenfalls aufs Feld gekommene Niclas Füllkrug stellte in der 88. auch noch auf 4:2 für die DFB-Elf.

Doch das war alles vergebens, denn im wichtigen Parallelspiel verlor Spanien überraschend mit 1:2 gegen Japan. Das Team von Luis Enrique stand damit zwischenzeitlich selbst vor dem Aus, als die Costa Ricaner gegen Deutschland führten. Durch den Sieg der DFB-Elf reicht den Spanien jedoch auch eine Niederlage für Platz zwei in der Gruppe.