von Eugen Epp Den WM-Pokal bringen die englischen Fußballer nicht aus Katar mit, dafür aber eine streunende Katze. Kyle Walker und John Stones wollen das Tier aus dem englischen Quartier adoptieren.

Es hat wieder einmal nicht geklappt: Auch von der WM 2022 bringt die englische Fußball-Nationalmannschaft keinen Pokal mit nach Hause. Im Viertelfinale war gegen Titelverteidiger Frankreich Schluss. Seit 1966, als man die Weltmeisterschaft im eigenen Land gewann, warten die Three Lions auf einen Titel.

Mit leeren Händen kommen die Spieler von Nationaltrainer Gareth Southgate dennoch nicht nach Hause. Kyle Walker und John Stones haben nämlich eine Katze aus Katar mitgebracht. Das Tier streunte offenbar in der Nähe des WM-Quartiers der englischen Mannschaft umher, die Teamkollegen von Manchester City freundeten sich mit der Katze an – und entschlossen sich bei der Abreise, sie kurzerhand mitzunehmen.

WM 2022: Englische Nationalspieler freunden sich mit Katze an

Schon am ersten Tag im Quartier seien sie dem Kater begegnet, berichtete Stones auf den Social-Media-Kanälen des englischen Fußballverbandes. "Er war eines Tages einfach da, also haben wir ihn eben adoptiert", so Walker. "Jeden Abend saß er da und wartete auf sein Essen." Die beiden Abwehrspieler tauften den Kater auf den Namen Dave. Stones hatte eigentlich geplant, ihn zu adoptieren, wenn das englische Team Weltmeister werden sollte.

Das wird bekanntlich nichts mehr – dennoch hatten Walker und Stones bald eine so enge Beziehung mit dem Tier geschlossen, dass sie es nicht in Katar zurücklassen wollten. "Manche Menschen mögen ihn nicht, aber wir lieben ihn", erklärte Kyle Walker. Jetzt muss die Katze zunächst für neun Wochen in Quarantäne, bevor sie ihr neues Zuhause in Manchester beziehen kann. Allerdings ist immer noch unklar, bei welchem der beiden Abwehrspieler Dave in Zukunft tatsächlich leben wird.

Quellen: Englisches Nationalteam auf Instagram / "Guardian"

