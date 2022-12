Der frühere Weltklassespieler Samuel Eto'o hat einen algerischen Youtuber tätlich angegriffen. Der Attacke, die gefilmt wurde, ging ein verbaler Schlagabtausch der beiden Kontrahenten voraus.

Kameruns Fußball-Legende Samuel Eto'o hat am Rande der Fußball-WM in Katar für eine unschöne Szene gesorgt. Ein am frühen Dienstagmorgen zunächst von der spanischen Zeitung "La Opinion" veröffentlichtes Video zeigt, wie der 41-Jährige vor dem Stadion 974 in Doha einem Mann mit voller Wucht ins Gesicht tritt, mit dem er zuvor eine verbale Auseinandersetzung hatte.

Passiert ist der Vorfall demnach am Montagabend nach dem Achtelfinalspiel zwischen Brasilien und Südkorea, das die Südamerikaner mit 4:1 souverän für sich entschieden. In der knapp einminütigen Aufnahme posiert der frühere Starstürmer Eto'o, inzwischen Verbandspräsident von Kamerun und zudem als Fifa-Botschafter im Einsatz, zunächst für Selfies mit Fans. Im Hintergrund taucht nach wenigen Sekunden auch der Mann auf, den Eto'o wenig später attackieren wird. Dieser filmt den früheren Ex-Fußballprofi, während die beiden miteinander kommunizieren. Über was die beiden sprechen, ist in dem Video nicht zu verstehen. Im weiteren Verlauf eskaliert die Situation dann: Eto'o stürmt auf den Mann zu und verfolgt ihn, während Begleiter versuchen, ihn aufzuhalten. Dann kommt es zum Tritt.

Bislang keine Reaktion von Samuel Eto'o nach Trittattacke

Bei dem Angegriffenen handelt es sich demnach um den algerischen Youtuber Said Mamouni. Dem algerischen Fußballportal "DZFoot" zufolge soll Mamouni Eto'o auf den gambischen Schiedsrichter Bakary Gassama angesprochen haben. Gassama hatte im April das WM-Qualifikationsspiel zwischen Algerien und Kamerun gepfiffen, das 1:2 ausging und für Kamerun die Katar-Quali bedeutete. Der algerische Verband reichte nach der Partie bei der Fifa eine Beschwerde gegen Gassama ein, weil es im Spiel zu "seltsamen Schiedsrichterentscheidungen" gekommen sein soll. Erfolg hatte der Verband damit nicht.

WM Kompakt Schwerkranker Pelé: Fans und Spieler ehren Brasiliens Fußball-Ikone nach Sieg im Achtelfinale 1 von 29 Zurück Weiter 1 von 29 Zurück Weiter Fans und Nationalelf ehren den schwerkranken Pelé 5. Dezember

Nach dem Spiel gegen Südkorea blieben die Spieler der brasilianischen Nationalelf auf dem Rasen, um eine besondere Aktion durchzuführen. Sie entfalteten ein Banner, das ein Bild von Pelé zeigte, den größten Fußballer aller Zeiten und Brasiliens Nationalikone. Edson Arantes do Nascimento, wie Pelé in Wirklichkeit heißt, war vor wenigen Tagen erneut ins Krankenhaus in Sao Paulo gekommen. Der 82-Jährige ist an Krebs erkrankt und ist schon seit längerer Zeit in medizinischer Behandlung. Glaubt man Medienberichten, sind die letzten Tage des dreifachen Weltmeister angebrochen, seine Familie dementierte derartige Gerüchte vehement. Dennoch lässt sich wohl festhalten: Es steht nicht gut um Pelé. Schon während des Spiels hatten brasilianische Fans ihm eine weitere besondere Aktion gewidmet. In Gedenken an die einstige Nummer zehn der Seleção enthüllten sie nach zehn Minuten während des Achtelfinales gegen Südkorea eine Fahne mit dem Konterfei des Idols. Der 82-Jährige selbst meldete sich zwischenzeitlich via Instagram und berichtete, dass er stark und voller Hoffnung sei. Mehr

Mamouni veröffentlichte inzwischen auf seinem Instagram-Kanal ein Statement, das auf den Vorfall eingeht. In dem Video zeigt der Youtuber Abschürfung am Ellenbogen, eine beschädigte Fotokamera und er kündigt an, Eto'o bei der Polizei anzeigen zu wollen.

Eine Reaktion von Eto'o, dem Fußballverband Kameruns sowie von der Fifa erfolgte bislang nicht.