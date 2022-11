Titelverteidiger Frankreich startet mit einem Sieg gegen Australien ins WM-Turnier. Argentinien unterliegt sensationell dem Underdog aus Saudi-Arabien. Mexiko und Polen trennen sich genau wie Dänemark und Tunesien torlos.

Ein klarer Sieg im Kampf gegen den Weltmeister-Fluch - und das trotz eines frühen Doppel-Schocks: Titelverteidiger Frankreich hat einen erfolgreichen Start in die Fußball-WM in Katar hingelegt und dabei nach anfänglichen Problemen auch zeitweise geglänzt. Beim letztlich deutlichen 4:1 (2:1) am Dienstag gegen Australien mussten die ohnehin verletzungsgeplagten Franzosen aber den nächsten Ausfall hinnehmen - und das könnte auch für den FC Bayern eine ganz schlechte Nachricht sein: Denn es war der Münchner Linksverteidiger Lucas Hernández, der sich bereits nach acht Minuten verletzte.

Frankreichs Vorgänger als Weltmeister - Italien, Spanien und zuletzt auch Deutschland - waren bei den Turnieren nach ihrem Triumph allesamt in der Vorrunde ausgeschieden. Der Fluch schien auch die Franzosen zu bedrohen, als Craig Goodwin die Australier bei ihrer fünften WM-Teilnahme in Folge in Führung gebracht hatte (9.). Doch Adrien Rabiot (27.) und Olivier Giroud, Ersatz des verletzten Ballon-d'Or-Gewinners Karim Benzema (32.), drehten das Spiel noch vor der Pause. Kylian Mbappé (68.) und abermals Giroud legten nach (71.). Mit seinem 51. Länderspieltreffer stieg der Doppeltorschütze gemeinsam mit Thierry Henry zum Rekordtorschützen Frankreichs auf.

Mexiko – Polen 0:0

Mit einem verschossenen Elfmeter hat Robert Lewandowski Polen um eine große WM-Chance gebracht. Der Weltfußballer scheiterte beim 0:0 zum Turnierstart gegen Mexiko unter ohrenbetäubendem Jubel im fast ausschließlich mit Fans der Lateinamerikaner gefüllten Stadion 974 in Doha. Der sonst vom Punkt so sichere Lewandowski fasste sich am Dienstagabend in Katar enttäuscht an den Kopf, als er am herausragend reagierenden mexikanischen Torwart-Routinier Guillermo Ochoa scheiterte (58. Minute).

Die Schlüsselszene vergrößerte die Knisteratmosphäre vor 39.369 Zuschauern, die vor der Video-Entscheidung zum Lewandowski-Elfmeter fieberhaft auf das Ergebnis warteten, weiter. In der packenden Schlussphase glückte weder den insgesamt besseren Mexikanern noch den gefrusteten Polen der Lucky Punch.

Lewandowski verpasste in seinem vierten WM-Spiel nicht nur sein erstes WM-Tor, sondern auch die große Chance, die Ausgangslage Polens im Kampf um das erste Achtelfinale seit 36 Jahren zu verbessern.

Dänemark – Tunesien 0:0

Der EM-Halbfinalist Dänemark ist mit einem unerwarteten Punkteverlust in die Fußball-WM in Katar gestartet. Das Team von Trainer Kasper Hjulmand kam am Dienstag gegen Tunesien nur zu einem 0:0. Im Education City Stadion von Al-Rajjan hatten die Dänen zwar die besseren Chancen, blieben vor 42.925 Fans letztlich jedoch ohne Ertrag. Damit steht Dänemark im zweiten Spiel der Gruppe D am Samstag gegen Weltmeister Frankreich schon gehörig unter Druck.

Das Spiel stand zunächst im Zeichen von Spielmacher Christian Eriksen. Der Star der Dänen lief 17 Monate nach seinem Zusammenbruch bei der EM 2021 zum ersten Mal wieder bei einem großen Turnier auf. Tunesien war zunächst besser im Spiel, traf in der 23. Minute durch Issam Jebali – doch der Stürmer stand im Abseits. Die vermeintliche Führung der Dänen durch Andreas Skov Olsen (55.) wurde ebenfalls wegen Abseits nicht anerkannt. In der 70. Minute traf der eingewechselte Andreas Cornelius per Kopf den Pfosten.

Argentinien – Saudi-Arabien 1:2

Saudi-Arabien hat gegen Turniermitfavorit Argentinien für die erste große Überraschung bei der Fußball-WM in Katar gesorgt. In Gruppe C gewann das Team von Trainer Hervé Renard gegen die Mannschaft um Superstar Lionel Messi trotz eines 0:1-Rückstands zur Pause 2:1. Messi brachte Argentinien im Lusail Stadion per Foulelfmeter früh in Führung (10. Minute), nach der Pause drehten Saleh Al-Shehri (48.) und Salem Al-Dausari (53.) die Partie binnen fünf Minuten zugunsten des Außenseiters. Argentinien wurden in der ersten Halbzeit drei Tore nach Abseitspositionen aberkannt, auch nach dem Rückstand blieb die Albiceleste gegen die konsequent verteidigende Renard-Elf erfolglos.

Lionel Messi beschwört nun den Zusammenhalt der argentinischen Nationalmannschaft. "Es gibt keine Entschuldigung. Wir müssen nun vereinter sein, als je zuvor", sagte der 35-Jährige nach dem peinlichen Auftritt. "Jetzt müssen wir zeigen, dass wir eine echte Mannschaft sind", forderte Messi. "Es ist eine Situation, in der wir schon lange nicht mehr waren", sagte Messi und nannte die Niederlage gegen die furios kämpfenden Männer aus Saudi-Arabien einen "schweren Schlag für uns alle". Niemand bei den Argentiniern habe "damit gerechnet, so zu starten". 36 Spiele nacheinander hatte die Mannschaft zuvor nicht mehr verloren.