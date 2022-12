von Eugen Epp Inmitten der argentinischen Jubelfeiern nach dem WM-Finale tauchte plötzlich Star-Koch "Salt Bae" auf dem Rasen auf. Ein unangenehmer Auftritt, wie auch Lionel Messi fand – und ein Affront gegen die Fifa-Regeln.

Über die affektierte Geste, mit der Nusret Gökce Steaks mit Salz bestreut und die ihm international den Namen "Salt Bae" eingebracht hat, kann man denken, was man will. Dass sein Auftritt nach dem Finale der Fußball-WM in Katar unangemessen war, da dürften sich allerdings die meisten Fans einig sein. Der Star-Koch feierte nach dem Sieg der Argentinier mit, als hätte er gerade selbst den entscheidenden Elfmeter verwandelt.

Als die argentinischen Spieler den Pokal überreicht bekommen hatten und den großen Erfolg mit ihren Familien auf dem Rasen feierten, mischte plötzlich überraschend auch der Starkoch Gökce mit. Im schwarzen Anzug, mit Sonnenbrille und Fifa-Akkreditierung um den Hals griff er sich irgendwann sogar selbst die Trophäe. Höhepunkt seiner Show: Der Koch drückte dem Pokal einen Kuss auf – ganz wie ein echter Weltmeister.

"Salt Bae" verärgert Fans mit Auftritt nach dem WM-Finale

Das sorgte nicht nur bei Fans für Irritationen, sondern auch bei den Spielern. Lionel Messi zumindest hatte ganz offensichtlich keine Lust auf den 39-Jährigen. Fernsehbilder zeigen, wie der Weltstar sich unwirsch wegdreht, als Gökce ihn nach einem gemeinsamen Foto fragt. Der argentinische Kapitän, der seine Karriere gerade mit dem lange ersehnten Gewinn des WM-Titels gekrönt hat, umarmte lieber seine Teamkollegen. Später bekam der Koch und Influencer dann aber doch noch sein Bild mit Messi und postete es auf Instagram – und auch zahlreiche andere Eindrücke vom Rasen des Lusail-Stadions.

Durch seine Fifa-Akkreditierung war Gökce dazu berechtigt, das Spielfeld nach dem Finale zu betreten. Dadurch, dass er den WM-Pokal berührte, dürfte er allerdings gegen die Bestimmungen des Weltverbandes verstoßen haben. Eigentlich ist festgelegt, dass nur aktuelle und ehemalige Weltmeister, Staatsoberhäupter sowie ausgewählte Fifa-Mitarbeiter den Original-Pokal anfassen dürfen. Ob das für den Influencer noch Konsequenzen haben wird, bleibt abzuwarten.

"Salt Bae" und Fußballer suchen die Nähe

"Salt Bae" gilt als guter Freund von Fifa-Präsident Gianni Infantino, es wird vermutet, dass er so auch an die Akkreditierung für den Innenraum gelangt ist. Auf Instagram posiert er mit zahlreichen Spielern aus der Weltmeister-Mannschaft. In den Kommentaren hagelt es aber Kritik für sein Benehmen. "Du solltest nicht auf dem Spielfeld sein", schreibt ein User. "Zeige Respekt und lass die Spieler mit ihren Familien feiern."

Der Promi-Koch und Fußball-Stars – das ist keine neue Geschichte. Beide suchen die Nähe zueinander: Gökces Luxusrestaurants sind bei Kickern sehr beliebt, der Influencer schmückt sich auf Social Media mit den prominenten Gästen. Für Schlagzeilen sorgte der ehemalige Bayern-Spieler Franck Ribéry, als er 2019 in dem Restaurant von "Salt Bae" in London ein komplett mit Blattgold überzogenes Steak für 1200 Euro verzehrt hatte.

