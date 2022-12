Es war das erste Sensations-Aus der Fußball-WM in Katar. Die Australier haben beim zweiten Sieg am letzten Gruppenspieltag Geheimfavorit Dänemark nach Hause geschickt. In der 60. Minute traf der frühere Hertha-, Ingolstadt- und FSV-Frankfurt-Spieler Mathew Leckie mit einer schönen Einzelleistung zum 1:0 für das Team aus Down Under.

Wer sind diese Socceroos? "Wir haben keine Superstars oder Weltklasse-Spieler", sagte Jackson Irvine vom deutschen Zweitligisten FC St. Pauli. "Aber wir haben großes Vertrauen ineinander und in die Unterstützung eines jeden."

Nun wartet ein Brocken auf Australien

Der Mittelfeldspieler ist eines der Gesichter der Australier, die erstmals seit 16 Jahren wieder in einem WM-Achtelfinale stehen – und in der Heimat für Ekstase sorgen.

Im Achtelfinale am Samstag (20 Uhr, Magenta und im stern-Liveticker) wartet allerdings ein harter Brocken: Titel-Mitfavorit Argentinien mit Weltstar Lionel Messi.