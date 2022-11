Die Niederlande und Senegal haben sich aus Gruppe A ins Achtelfinale gekämpft, Gastgeber Katar scheidet ohne Sieg aus. Was macht England in Gruppe B? Und wer siegt im Duell Iran gegen USA?

Die Niederlande haben bei der Fußball-WM in Katar den ersten Platz in Gruppe A erreicht, England will das in Gruppe B schaffen. Die beiden europäischen Topteams stehen am Dienstag beim Turnier im Golfemirat im Fokus. Während die Gastgeber bereits frühzeitig ausgeschieden sind, können alle weiteren Teams der Gruppen A und B zum Auftakt des dritten und letzten Vorrundenspieltags noch den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen.

Niederlande - Katar 2:0

Die Niederlande hat auch ihre zehnte Gruppenphase bei einer Fußball-WM erfolgreich gemeistert, Katar ist dagegen der schwächste Gastgeber in der WM-Geschichte. Im abschließenden Gruppenspiel kam die Oranje-Auswahl mit dem früheren Bayern-Trainer Louis van Gaal am Dienstag vor 66 784 Zuschauern zu einem glanzlosen und unspektakulären 2:0 (1:0) und beendete die Vorrunde mit sieben Punkten. Im Achtelfinale am Freitag geht es gegen England, die USA, den Iran oder Wales.

WM-Gastgeber Katar, dessen Aus schon vor dem Anpfiff feststand, verlor dagegen nach dem 0:2 gegen Ecuador und dem 1:3 gegen den Senegal auch das dritte Gruppenspiel und verabschiedete sich bei seiner ersten WM-Teilnahme ohne Punkt. Dabei war das Team als Asienmeister ins Turnier gegangen. Der Staat hatte seit der Vergabe der WM vor zwölf Jahren viel Geld in den Aufbau der Mannschaft investiert. Vor Katar war nur Südafrika im Jahr 2010 als Gastgeber in der Gruppenphase ausgeschieden. Die "Bafana bafana" hatte damals aber zumindest einen Sieg gelandet und vier Punkte geholt.

Ecuador - Senegal 1:2

Dem Senegal ist auf emotionale Weise zum zweiten Mal nach 2002 der Einzug in ein WM-Achtelfinale gelungen. Am Dienstag gewann das Team in Al-Rajjan auch ohne den verletzten Top-Star Sadio Mané das entscheidende Gruppenspiel gegen Ecuador mit 2:1 (1:0). Am zweiten Todestag des WM-Helden von 2002, Papa Bouba Diop, verwandelte Ismaila Sarr (44. Minute) vom FC Watford einen Foulelfmeter, den Bayer Leverkusens Piero Hincapie durch allzu ungestümes Einsteigen verursacht hatte. Zudem traf Kapitän Kalidou Koulibaly (70.) vom FC Chelsea vor 44.569 Zuschauern nur 152 Sekunden nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich.

Für die diesmal enttäuschende ecuadorianische La Tri, der schon ein Punkt genügt hätte, reichte damit der Treffer von England-Pofi Moises Caicedo (68.) nicht zum Achtelfinal-Einzug. Das Team des Senegal widmete das Weiterkommen ihrem Idol Diop, der am 29. November 2020 im Alter von gerade einmal 42 Jahren an der Nervenkrankheit ALS gestorben war.

Iran - USA (20 Uhr)

Brisanter könnte ein Spiel für die Iraner kaum sein, sportlich und politisch. Die USA gelten in der Doktrin der Islamischen Republik als der große Satan, eine Niederlage in Gruppe B wäre mehr als nur ein Misserfolg auf dem Platz. Auch sportlich könnte das Spiel historisch werden. Mit einem Sieg würde sich Iran sicher erstmals für die K.o.-Runde qualifizieren. Nach zwei Unentschieden gegen Wales (1:1) und England (0:0) brauchen die Amerikaner einen Sieg, um das Achtelfinale noch zu erreichen.

Wales - England (20 Uhr)

Die Engländer von Coach Gareth Southgate sind noch nicht durch, aber praktisch kaum mehr von einem der beiden Top-Plätze zu verdrängen. Mit einem Sieg im Briten-Duell würden die Three Lions den Gruppensieg absichern. Dauerspieler Jude Bellingham könnte eine Pause bekommen. Nach dem 1:1 zum Auftakt gegen die USA und dem 0:2 gegen Iran geht Wales um Stürmerstar Gareth Bale mit schlechten Voraussetzungen in das letzte Gruppenspiel. Die Waliser müssen auf jeden Fall gewinnen, um eine Chance zu haben.