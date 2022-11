Vorrundenspiel der Gruppe C der WM 2022 in Katar: Argentiniens Starfußballer Lionel Messi kämpft mit Saud Abdulhamid aus Saudi-Arabien um den Ball.

von Martin Thiele Titelverteidiger Frankreich steigt heute Abend gegen Australien ins WM-Turnier ein. Zuvor gab es die erste dicke Überraschung in Katar: Argentinien unterliegt sensationell dem Underdog aus Saudi-Arabien.

Angeführt von Lionel Messi wollte Argentinien mit einem eingeplanten Sieg gegen Saudi-Arabien in die WM-Mission starten. Ein Sieg zum Auftakt sei "fundamental" für den weiteren Turnierweg, der ihn am 18. Dezember zurück ins Stadion von Lusail führen soll, hatte Messi gesagt. Doch es kam alles ganz anders. Saudi-Arabien gewinnt überraschend mit 2:1 (0:1) und sorgte für die erste ganz große Überraschung dieses Turniers!

Dabei sah es zunächst aus, als würde für die Südamerikaner gegen den krassen Außenseiter alles nach Plan laufen. Kapitän Messi verwandelt – bereits in der zehnten Spielminute – einen etwas fragwürdigen Strafstoß. Abdulhamid hatte Paredes zuvor leicht gehalten im Strafraum. Der Argentinier nahm den Kontakt dankend an.

Argentinien läuft ins Abseits, Saudi-Arabien kaltschnäuzig

Anschließend mussten sich die Männer aus Saudi-Arabien einem echtem Sturmlauf der Argentinier erwehren. Gleich drei Treffer der Gauchos wurden aufgrund von zum Teil sehr knappen Abseitsentscheidungen wieder zurückgepfiffen. Kurz nach der Pause drehte der Underdog mit einem Doppelschlag die Partie komplett. Al-Buraikan traf aus spitzem Winkel zum verdienten Ausgleich (48. Spielminute), ehe Salem Al-Dawsari die saudischen Fans mit einem Schlenzer in den Winkel gänzlich in Ekstase versetzte (53. Spielminute).

Messi stand nach dem Schock fassungslos in der Nähe der Mittellinie, ehe er schnell den Ball forderte – jetzt oder nie: Die WM-Frage kam früher als erwartet. Doch Argentinien wirkte fast ratlos gegen diese entfesselten Araber mit einem Torwart, der Messi und Co. zur Verzweiflung brachte. Die vielen Chancen in der Schlussphase konnte der Favorit nicht nutzen. Vor allem auch, weil Saudi-Arabien verbissen bis zur letzten Sekunde kämpfte. Nach einer wahren Abwehrschlacht brachte der amtierende Asienmeister den knappen 2:1-Sieg ins Ziel – und die erste Sensation der WM in Katar war perfekt.

Ungläubige Reaktionen aus Argentinien

"Unglaublich, aber wahr", schrieb die Sportzeitung "Olé" aus Argentinien. "Wir haben verloren, das lag an unseren eigenen Fehlern. Wir hätten in der ersten Halbzeit mehr als ein Tor machen müssen", sagte Argentiniens Lautaro Martínez: "Wir werden versuchen, die Fehler nächstes Mal abzustellen." Die Mannschaft sei trotz der Blamage weiterhin "hochmotiviert", sagte der 25-Jährige: "Wir wollen weiterkommen und müssen schauen, was uns für Fehler passiert sind."