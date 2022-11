WM 2022 in Katar Nach Schützenhilfe aus Costa Rica: So schafft es Deutschland doch noch ins Achtelfinale

Egal, was passiert: Nach dem Überraschungssieg der Costa-Ricaner droht der DFB-Auswahl zumindest am Sonntag gegen Spanien nicht das vorzeitige WM-Aus. Ein Überblick über das "Was-Wäre-Wenn".

Den WM-Auftakt hat "die Mannschaft" vergeigt. Doch trotz der 1:2-Niederlage gegen Japans "Samurai Blue" standen Deutschlands Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale schon schlechter – Costa Rica sei Dank.

Nach dem 1:0 der Zentralamerikaner gegen Japan hat sich die Ausgangslage der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Spanien etwas entspannt. Sogar bei einer Niederlage gegen den Angstgegner am Sonntagabend (20.00 Uhr ZDF und MagentaTV) wäre ein Einzug ins WM-Achtelfinale für die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick weiterhin möglich.

Am freien Tag der Spanier wurde der 20-Jährige im Thaub, dem traditionellen arabischen weißen Gewand, gesichtet und abgelichtet. Auf der WM-Bühne war der 20 Jahre alte Stürmer, der mit sechs nach Spanien kam und dessen Eltern aus Guinea-Bissau stammen, noch nicht zu sehen. Aber der Barcelona-Stürmer ist zumindest eine große Joker-Option gegen Deutschland. Im Testspiel gegen Jordanien (3:1) war Fati zurück ins Nationalteam gekehrt – zwei Jahre nach seinem Debüt beim 1:1 gegen Deutschland in der Nations League. Gegen Jordanien gelang Fati gleich ein Tor, er bestätigte damit seine lange fragliche WM-Nominierung. "Da waren bis zur letzten Minute Zweifel", sagte Enrique. Fati hatte bei der EM 2021 verletzt gefehlt und auch immer wieder mit den immens gestiegenen Erwartungen zu kämpfen. Mehr

Das sind die möglichen Konstellationen:

Deutschland gewinnt gegen Spanien

Klar, ein Sieg würde die Sache vor dem letzten Vorrundenspiel gegen Costa Rica deutlich vereinfachen. Gewinnt die DFB-Auswahl gegen die formstarke Furia Roja, haben die Deutschen den Turnierverbleib in der eigenen Hand: Ein Sieg gegen Costa Rica am Donnerstag und die K.o.-Runde ist gesichert.

Deutschland spielt unentschieden gegen Spanien

Im Falle eines Remis läge man zwischenzeitlich mit einem müden Zähler auf dem letzten Platz der Gruppe E. Doch auch mit einem Unentschieden gegen die Spanier wäre am Sonntagabend der Traum vom Weiterkommen nicht ausgeträumt. In der letzten Vorrundenpartie am Donnerstag gegen Costa Rica müsste dann aber in jedem Fall ein Sieg her.

In der eigenen Hand hätte es die DFB-Elf aber auch dann nicht. Verliert Japan gegen Spanien, ginge es für Deutschland weiter. Trennen sich die beiden unentschieden, wäre Deutschland auf eine bessere Tordifferenz im Vergleich zu den Samurai Blue angewiesen. Auch, wenn Japan ein Überraschungssieg gegen Spanien gelänge, käme es auf das Trefferkonto an – dann aber im Verhältnis zu Spanien.

Deutschland verliert gegen Spanien

Dank der Schützenhilfe aus Costa Rica, wäre sogar eine Niederlage gegen Spanien nicht das Ende vom Lied. Zumindest in der Theorie. Denn dann wäre am letzten Gruppenspieltag nicht nur ein Sieg gegen Costa Rica Pflicht.

Auch die Spanier müssten zwangsweise gegen Japan gewinnen. Ab dem Punkt ginge die Rechnerei weiter – bis auf den einsamen Gruppensieger Spanien hätten nämlich alle Teams drei Punkte auf dem Konto. Dann entscheidet die beste Tordifferenz und nicht der direkte Vergleich.

