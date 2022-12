Rekordsumme: So viel Preisgeld bekommt Argentinien für den WM-Sieg

von Tibor Martini In Argentinien feiert man vor allem den sportlichen Triumph und den Erfolg von Lionel Messi. Aber auch für den Verband hat sich der Sieg bei der WM 2022 ausgezahlt: Argentinien bekommt von der FIFA eine Rekordsumme überwiesen.

So große Menschenmengen wie in Argentinien nach dem gewonnenen WM-Finale hat man schon lange nicht mehr gesehen. Klar, der größte Triumph bei einer WM der Männer seit 1986 hat das Land in Ekstase versetzt.

Neben den Fans können sich aber auch die Sportler und der Verband freuen: Durch den Sieg haben sie sich nicht nur sportlich unsterblich gemacht, sondern auch von der FIFA sehr viel Geld bekommen – so viel Geld wie noch kein Weltmeister vor ihnen.

WM 2022: Argentinien kassiert fast 40 Millionen Euro

Dass es für die Gewinner des Turniers überhaupt Geld gibt, wurde laut dem Sport-Portal "The Athletic" erstmals 1982 eingeführt. Damals bekam Italien etwas mehr als 2 Millionen Euro. Anders die Summen bei diesem Turnier: WM-Sieger Argentinien geht mit knapp 40 Millionen Euro aus dem Wettbewerb, kann damit eine Rekordsumme einstreichen. Zum Vergleich: Beim letzten Sieg bekamen die Argentinier "nur" 2,6 Mio. Euro.

Auch gegenüber dem letzten WM-Titel der deutschen Mannschaft 2014 hat sich die Summe deutlich gesteigert. Argentinien bekam in diesem Jahr 6,6 Millionen Euro oder rund 20 Prozent mehr Geld für den Sieg am Ende des Turniers.

Die gesamten Preisgelder der FIFA für die Gewinner des Turniers seit 1982 laut "The Athletic" sehen so aus:

1982 Italien 2.1 Millionen Euro 1986 Argentinien 2.6 Millionen Euro 1990 BRD 3.3 Millionen Euro 1994 Brasilien 3.8 Millionen Euro 1998 Frankreich 5.6 Millionen Euro 2002 Brasilien 7.5 Millionen Euro 2006 Italien 18.8 Millionen Euro 2010 Spanien 28.2 Millionen Euro 2014 Deutschland 32.9 Millionen Euro 2018 Frankreich 35.7 Millionen Euro 2022 Argentinien 39.5 Millionen Euro

Übrigens: Nicht nur für den Gewinn des Turniers gibt es Geld von der FIFA. Auch die anderen Turnierteilnehmer können sich über viel Geld freuen. So bekommt Frankreich für den zweiten Platz rund 28 Millionen Euro, Kroatien für den dritten Platz 25,5 Millionen, Marokko noch 23,5 Millionen Euro. Die unterlegenen Mannschaften aus dem Viertelfinale erhalten 16 Millionen Euro, die aus dem Achtelfinale 13,2 Millionen Euro.

Auch die in der Gruppenphase ausgeschiedenen Mannschaften um Deutschland erhalten immerhin noch 8,5 Millionen Euro. Zumindest Hotel und Flug sollten also wieder drin sein.

