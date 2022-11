Deutschland hat Jamal Musiala und Youssoufa Moukoko – Spanien mehr als doppelt so viele junge Toptalente und mögliche künftige Weltstars, die sich teilweise schon beim FC Barcelona behaupten. Auch Bundestrainer Hansi Flick lobte die "enorme Qualität" der jungen Starspieler wie Gavi und Pedri.

Die Auswahl von Luis Enrique geht bei der Fußball-WM in Katar in den Gruppengipfel am Sonntag (20.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV) gegen die DFB-Auswahl mit Assen wie Gavi, Pedri, Ansu Fati und Alejandro Balde – die beiden Ersten gelten im offensiven Mittelfeld als gesetzt.