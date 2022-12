WM 2022 in Katar: Ein deutscher Fan glaubte da noch an den fünften Titel der DFB-Elf im Spiel gegen Costa Rica.

von Félice Gritti Nach dem WM-Aus der Nationalelf fliegen auch die meisten deutschen Fans aus Doha zurück nach Hause. Man wüsste gerne, wie sie auf das deutsche Team blicken und auf diese Weltmeisterschaft – aber dafür müsste man sie erstmal finden. Eine Flughafenerkundung.

Hier müssten sie doch zu finden sein. Vielleicht die beiden Herren da vorne, die ihre Rollkoffer gerade in die Abflughalle zerren? "No, we are French." Hm. Aber die beiden da hinten, die mit starrem Blick dem Check-In-Schalter entgegenwalzen? "Sorry, English." Kann das denn wahr sein?