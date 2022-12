von Tibor Martini Es war einer der Aufreger nach dem Schlusspfiff: Zwischen Spielern und Offiziellen stand dort auch Promi-Koch "Salt Bae" auf dem Spielfeld – und belästigte einige Spieler. Nun ermittelt sogar die FIFA.

Sportlich war das WM-Finale herausragend, unmittelbar danach gab es jedoch gleich mehrere Aufreger-Szenen: Die erste betraf den schwarzen Bischt, den Messi noch vor der Pokal-Übergabe umgehängt bekam. Der nächste Aufreger kam kurz danach: Zwischen Spielern, Offiziellen, und ihren Familien tummelte sich auch Star-Koch "Salt Bae", bekannt geworden durch seine goldenen Steaks und seine exaltierte Art, das Fleisch vor den Augen seiner Gäste zu salzen.

Was "Salt Bae" auf dem Platz verloren hatte? Unklar. Jedenfalls war er sichtlich engagiert auf der Jagd nach Selfies mit den Spielern, ließ sich bei Messi beispielsweise nicht dadurch irritieren, dass der ihn mehrfach wegschickte. Später nahm er noch den WM-Pokal in die Hand, küsste ihn und deutete seine berühmte Salz-Geste an. Für ihn scheint sich die Aktion gelohnt zu haben, sein Instagram-Account ist inzwischen voll mit Bilder vom WM-Finale.

Salt Bae wollte Selfies mit Spielern

Nachdem Fußball-Fans schon seit Tagen hitzig über die Szenen diskutieren, droht dem Promi-Koch nun auch Ärger von Seiten der FIFA. Der Verband kündigte Ermittlungen gegen den Promi-Koch an: "Nach Durchsicht des Filmmaterials haben wir festgestellt, dass jemand das Spielfeld unerlaubt betreten und die Spieler unrechtmäßig angesprochen hat. Wir werden angemessen darauf reagieren und die Sache untersuchen."

Anscheinend soll es dabei aber nicht nur um Sanktionen gegen "Salt Bae" selbst gehen: Die FIFA möchte auch "angemessene interne Maßnahmen" ergreifen und klären, wie Nusret Gökce alias "Salt Bae" überhaupt auf den Platz gekommen ist. Zumindest einen goldenen Trumpf hat "Salt Bae" in den Ermittlungen: FIFA-Boss Gianni Infantino war selbst bei "Salt Bae" zu Gast und lobte dessen Restaurant und Essen danach mit überschwänglichen Worten.