Wen beruft Flick in das WM-Aufgebot? Verfolgen Sie die Nominierung ab 12 live

WM in Katar 2022

Liveblog WM in Katar 2022 Wen beruft Flick in das WM-Aufgebot? Verfolgen Sie die Nominierung ab 12 live

von Tim Schulze Bundestrainer Hansi Flick gibt in Frankfurt den WM-Kader für Katar bekannt. Verfolgen Sie die Pressekonferenz mit dem Bundestrainer im stern-Liveblog.

Am Donnerstagmittag schauen die Fußball-Fans nach Frankfurt. Dort wird Bundestrainer Hansi Flick in der DFB-Akademie das Aufgebot für Fußball-Weltmeisterschaft in Katar verkünden. Ein Großteil der 26 Plätze im Kader ist bereits fix vergeben. Allein vom FC Bayern München werden um Kapitän Manuel Neuer sieben Spieler zum Kreis der Nationalmannschaft gehören.

WM in Katar 2022 Mit Füllkrug, Moukoko und Götze: Diese Nationalelf nominiert der stern 1 von 26 Zurück Weiter 1 von 26 Zurück Weiter Tor: Manuel Neuer

FC Bayern, 36 Jahre alt, 113 Länderspiele Mehr

Fragezeichen gibt es aber noch einige. Besonders im Angriff muss Flick nach den Ausfällen der Mittelstürmer Timo Werner und Lukas Nmecha umplanen. Bundesliga-Toptorjäger Niclas Füllkrug und Dortmunds Jungstar Youssoufa Moukoko werden gute Chancen auf ein DFB-Debüt bei der WM eingeräumt. Mit Spannung erwartet wird zudem, ob Flick in Mats Hummels und Mario Götze zwei Weltmeister von 2014 reaktiviert.