Marco Reus verpasst erneut die WM

10. November

Marco Reus ist der Pechvogel der Nation. Wie Medien übereinstimmend berichten, wird der Angreifer von Borussia Dortmund die Weltmeisterschaft in Katar verpassen. Das angeknackste Sprungkgelenk macht weiter Ärger und Reus wird in den nächsten Wochen nicht einsatzbereit sein. Reus hatte sich Mitte September am Fuß verletzt. Nach zwei kurzen Spiel-Comebacks fiel er wieder aus und pausiert aktuell noch. Flick schätzt die Qualitäten von Reus sehr, doch dem verletzungsanfälligen Angreifer fehlt die nötige Fitness für ein Turnier mit maximal sieben Spielen in vier Wochen. Der Verzicht auf ihn wäre darum absolut nachvollziehbar.

