21. November:

Nun also doch: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) plant zum Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft nach Katar zu reisen. Faeser werde im Anschluss an ihren Besuch in der Türkei am Mittwoch in das Emirat weiterreisen, sagte ein Ministeriumssprecher der Nachrichtenagentur AFP . Faeser hat demnach betont, dass sie dabei auch "den Dialog mit der katarischen Regierung zu dortigen Reformen insbesondere zur Verbesserung der Menschenrechtssituation fortsetzen möchte".

