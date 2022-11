WM Kompakt Im Training verletzt: Christopher Nkunku verpasst WM – ein Frankfurter ersetzt ihn

Der erfolgreichste Torjäger der Fußball-Bundesliga verpasst die WM in Katar: Christopher Nkunku von RB Leipzig verletzte sich bei einem Zweikampf im Training am Knie und fliegt nach Hause. Sein Ersatz spielt ebenfalls in der Bundesliga.