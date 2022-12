Gerangel am Spielfeldrand

2. Dezember

Das WM-Spiel zwischen Serbien und der Schweiz war nicht nur sportlich, sondern auch wegen seiner Vorgeschichte brisant. Beim WM-Duell in Russland vor viereinhalb Jahren hatten die Schweizer Torschützen Granit Xhaka und Shaqiri mit ihrem Doppeladler-Jubel für einen Skandal gesorgt. Diesmal hielten sich die Protagonisten in ihren Gesten weitgehend zurück.

Dafür ging es in der Nachspielzeit hinter dem Tor der Serben zur Sache: Um Granit Xhaka, schweizer Kapitän mit kosovarischen Wurzeln, versammeln sich einige Serben. Xhaka wehrt sich, der Schiedsrichter gibt Serbiens Abwehrspieler Nikola Milenkovic sowie Xhaka Gelb. Wenig später ist Schluss. Ob sich die beiden zur "dritten Halbzeit" verabredet haben, ist nicht bekannt.

