Fans und Nationalelf ehren den schwerkranken Pelé

5. Dezember

Nach dem Spiel gegen Südkorea blieben die Spieler der brasilianischen Nationalelf auf dem Rasen, um eine besondere Aktion durchzuführen. Sie entfalteten ein Banner, das ein Bild von Pelé zeigte, den größten Fußballer aller Zeiten und Brasiliens Nationalikone. Edson Arantes do Nascimento, wie Pelé in Wirklichkeit heißt, war vor wenigen Tagen erneut ins Krankenhaus in Sao Paulo gekommen. Der 82-Jährige ist an Krebs erkrankt und ist schon seit längerer Zeit in medizinischer Behandlung. Glaubt man Medienberichten, sind die letzten Tage des dreifachen Weltmeister angebrochen, seine Familie dementierte derartige Gerüchte vehement. Dennoch lässt sich wohl festhalten: Es steht nicht gut um Pelé. Schon während des Spiels hatten brasilianische Fans ihm eine weitere besondere Aktion gewidmet. In Gedenken an die einstige Nummer zehn der Seleção enthüllten sie nach zehn Minuten während des Achtelfinales gegen Südkorea eine Fahne mit dem Konterfei des Idols. Der 82-Jährige selbst meldete sich zwischenzeitlich via Instagram und berichtete, dass er stark und voller Hoffnung sei.

Mehr