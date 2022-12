von Tibor Martini Zum zweiten Mal in Folge kam die deutsche Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft nicht über die Gruppenphase hinaus. Das hat auch Folgen für die Weltrangliste der FIFA.

Dass die letzten beiden Weltmeisterschaften für Deutschland alles andere als optimal verliefen, weiß man als Fußball-Fan sowieso. Nun gibt es von der FIFA auch noch die offizielle Bestätigung schwarz auf weiß: In der Weltrangliste ging es für die deutsche Elf um einige Plätze nach unten, inzwischen stehen sogar Marokko, die Schweiz und die USA vor der deutschen Nationalmannschaft.

Schon vor der WM hatte Deutschland den Anschluss an die Top-Nationen im Fußball verloren, landete nur auf dem elften Platz in der FIFA-Weltrangliste. Eine gute WM hätte helfen können, wieder einige Plätze gut zu machen – am Ende sorgte das frühe Aus nun aber für das Gegenteil: Der Abstand zu den Top-10-Plätzen wuchs von 16,36 auf 45,8 Punkte an, Deutschland rutscht in der Weltrangliste des Fußball-Weltverbandes FIFA auf Platz 14 weiter ab.

Platz aktuell Team Punkte Vorherige Punkte Vorheriger Platz 1 Brasilien 1840.77 1841.3 1 2 Argentinien 1838.38 1773.88 3 3 Frankreich 1823.39 1759.78 4 4 Belgien 1781.3 1816.71 2 5 England 1774.19 1728.47 5 6 Niederlande 1740.92 1694.51 8 7 Kroatien 1727.62 1645.64 12 8 Italien 1723.56 1726.14 6 9 Portugal 1702.54 1676.56 9 10 Spanien 1692.71 1715.22 7 11 Marokko 1672.35 1563.5 22 12 Schweiz 1655.02 1635.92 15 13 USA 1652.74 1627.48 16 14 Deutschland 1646.91 1650.21 11 15 Mexiko 1635.78 1644.89 13

An der Spitze hat sich trotz des Erfolgs von Argentinien nichts getan: Brasilien führt die Weltrangliste weiterhin an, allerdings mit einem hauchzarten Vorsprung von nur noch knapp drei Punkten. Hätte Argentinien schon nach 90 Minuten gegen Frankreich gewonnen, wäre ihnen der erste Platz nicht zu nehmen gewesen. Auch so ging es allerdings für Argentinien nach oben: Die argentinische Elf konnte dank seiner starken WM an Belgien und Frankreich vorbeiziehen, die zuvor noch auf Platz 2 und 3 lagen.

Zu den stärksten Gewinnern der Weltrangliste gehören Marokko und Australien. Für beide Nationen ging es um 11 Plätze in der Liste nach oben, Marokko schob sich damit vor die deutsche Elf auf Platz 11. Zu den Verlieren gehören Wales (-9 Plätze), Serbien (-8) und Dänemark (-8).

Die Berechnung der Weltrangliste ist relativ komplex und setzt sich einerseits aus der Wichtigkeit des Spiels, des Ergebnisses und der Stärke des Gegners zusammen. So wird ein Freundschaftsspiel beispielsweise mit 5 Punkten gewichtet, WM-Spiele haben einen Faktor von 50 und alle Spiele nach dem Achtelfinale erhalten einen Faktor von 60.

Quellen:FIFA, FIFA, dpa