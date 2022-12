Messi und Maradona vereint in einem Wandbild in Buenos Aires in diesen Tagen. Die beiden Fußballgenies werden in Argentinien verehrt wie niemand sonst. Doch während Maradona wie ein Heiliger angebetet wird, sieht man Messi kritischer. Die Misserfolge der Nationalelf werden auch ihm angelastet. Dennoch hat das Land auf die WM hingefiebert: Messi soll endlich den WM-Titel nach Argentinien holen, den ersten seit 1986, als Maradona die Nationalelf zum großen Triumph führte.

