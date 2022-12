Finale der WM-2022 in Katar

Finale der WM-2022 in Katar Alle für Messi: Argentinische Sender zeigten um Mitternacht dasselbe Programm

von Carsten Heidböhmer Die argentinische Nationalmannschaft um Lionel Messi erhält vor dem WM-Finale ungewöhnliche Unterstützung aus der Heimat: Um Mitternacht spielten alle Sender das Gleiche: Die Nationalhymne, gesungen von der Albiceleste.

Um 16 Uhr steigt das Finale der Fußball-WM 2022 in Katar. Frankreich und Argentinien stehen sich darin gegenüber. Vor allem in Südamerika ist man heiß auf den Titel: Mittlerweile ist es 36 Jahre her, dass die Albiceleste zuletzt Weltmeister wurde. Damals angeführt von dem großen Diego Maradona, der mit dem Titel den Zenit seiner Laufbahn erreichte.

Aktuell haben die Argentinier einen ähnlich herausragenden Spieler in ihren Reihen. Lionel Messi gewann unzählige Pokale, darunter vier Mal die Champions League. Im vergangenen Jahr feierte er mit der Copa América seinen ersten Erfolg mit der Nationalmannschaft. Nur der WM-Titel fehlt noch zur Krönung seiner einzigartigen Karriere.

WM-Finale: Argentinien steht hinter der Nationalelf

An der Unterstützung seiner Landsleute soll es diesmal nicht scheitern. Mit einer ungewöhnlichen Aktion haben die argentinischen TV-Sender deshalb den Finaltag eingeleitet: Um Mitternacht zeigten heute alle Sender dasselbe Programm: 70 Sekunden lief im ganzen Land die Nationalhymne - gesungen von der Nationalmannschaft vor dem WM-Halbfinale gegen Kroatien.

Möglich wurde dieser ungewöhnliche Schritt, weil die Produktionsfirma "Torneos" allen TV-Stationen das Bildmaterial aus der Partie vom vergangenen Dienstag zur Verfügung stellte. Das berichtet die argentinische Tageszeitung "Clarín". So sollte die Euphorie vor dem wichtigen Tag schon frühzeitig angefacht werden.

Nötig ist das eigentlich nicht, denn nach den starken Auftritten der Albiceleste während des Turniers ist die Begeisterung auch ohne Zutun der Medien gewaltig. Doch schaden wird dieser zusätzliche Kick sicher nicht: "Diesen so speziellen Tag beginnen wir damit, die Hymne der argentinischen Nationalmannschaft zu singen. Alle gemeinsam", schrieb "Torneo" auf Twitter zu der Aktion.

Aufgrund der Zeitverschiebung findet das Finale in Messis Heimat bereits um 12 Uhr mittags statt. Sollte nach zwei verlorenen Finals gegen Deutschland (1990 und 2014) der WM-Titel endlich wieder nach Argentinien geholt werden, bleibt noch viel Zeit, den Triumph ausgiebig zu feiern.

