von Daniel Wüstenberg Dem frischgebackenen Fußball-Weltmeister Lionel Messi wird vor der Siegerehrung von Katars Emir ein Umhang umgelegt – dafür gibt es reichlich Verwunderung.

Um 21.43 Uhr Ortszeit ist er zum Greifen nah: Der goldene WM-Pokal steht auf dem Rasen des Iconic Stadium in Lusail keinen Meter von Lionel Messi entfernt. Nur noch wenige Sekunden trennen den 35-jährigen argentinischen Nationalhelden von seinem größten Triumph: Die Trophäe in den Nachthimmel von Katar zu recken. Gerade hat seine Mannschaft das WM-Finale gegen Frankreich im Elfmeterschießen gewonnen.

Doch die Sekunden ziehen sich. Emir Tamim bin Hamad Al Thani, der Emir von Katar, tritt an den 35-jährigen Weltmeister heran und legt ihm in Gegenwart von Fifa-Präsident Gianni Infantino einen schwarzen Umhang mit goldenen Elemenenten über die Schulterm und führt die Arme Messis in die Ärmel des Gewands.

Lionel Messi nimmt Pokal nach WM-Finale in Umhang entgegen

Messi, außerdem in blau-weißem Trikot und mit Goldmedaille um den Hals, erlebt den Beginn Jubelfeier mit seiner Mannschaft in dem aufgedrängten Kleidungsstück – die Bilder des Superstars im Umhang gehen um die Welt.

Nicht nur ARD-Kommentator Tom Bartels wundert sich in dem Moment: "Der Emir hat sich was ganz Besonderes überlegt", wundert sich der Journalist. Auch Reporterin Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger zeigen sich im Gespräch erstaunt: "Muss man ihm dieses Gewand umlegen? Ich meine, das sind Bilder für die Ewigkeit. Da haben wir beide gerade gedacht: Muss das sein?" Der Weltmeister von 2014 pflichtet ihr bei: "Da nimmt man dem Spieler eigentlich einen ganz großen Moment. Ich fand's auch nicht gut. Ich finde, das kann man in der Kabine machen oder später. Ich glaube, das war nicht der Moment. Ich glaube auch nicht, dass er selber glücklich darüber ist. Er wollte den Pokal in die Luft strecken mit seinem Heimatland-Trikot."

Auch in den sozialen Netzwerken kritisieren etliche Nutzerinnen und Nutzer das aufgezwungene Geschenk des Emirs für Lionel Messi.

Doch was hat es mit dem Umhang auf sich? Auch andere Vertreter Katars tragen am Finaltag das Gewand, bei dem es sich augenscheinlich um einen Bischt handelt, der bei auf der arabischen Halbinsel meist zu besonderen Anlässen getragen wird.

Es sollte vermutlich eine nette Geste des Emirs sein – mit dem positiven Nebeneffekt, dass dieser Teil der katarischen Kultur mit den Jubelbildern Messis und seiner Teamkollegen um die Welt gehen. Möglicherweise ein weiterer Baustein in der Sportswashing-Strategie des WM-Gastgeberlandes. Eine offizielle Erklärung dazu steht indes noch aus.