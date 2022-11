Claudia Neumann ist bei der Fußball-WM in Katar für das ZDF im Einsatz (Archivbild)

von Daniel Wüstenberg Mit einem Outfit-Statement hat ZDF-Reporterin Claudia Neumann beim WM-Spiel USA gegen Wales ein Zeichen für Toleranz gesetzt.

ZDF-Journalistin Claudia Neumann hat zu Beginn der Übertragung des WM-Vorrundenspiels zwischen den Vereinigten Staaten und Wales ein klares Zeichen für Toleranz und gegen das jüngste Vorgehen der Fifa gesetzt.

Die 58-jährige Reporterin trug auf der Pressetribüne im Ahmed-bin-Ali-Stadion ein T-Shirt mit einem Herz in Regenbogen-Farben und eine dazu passende Armbinde, wie bei Neumanns Begrüßung der Zuschauenden am Montagabend zu Beginn der Übertragung der Partie zu sehen war.

ZDF-Reporterin Claudia Neumann setzte mit ihrem Outfit ein Statement © Screenshot / ZDF-Mediathek

"Es hätte ein legendärer, ein stolzer WM-Tag werden können. So verbringen wir ihn alle mit den Diskussionen um die Solidaritätsbekundungen, die wir an einer Stelle gesehen haben, nämlich der Mannschaft des Iran heute, der Nationalmannschaft", sagte Neumann. "Die Tränen der Anhängerinnen auf der Tribüne werden sicherlich schon ein Bild dieser WM sein – und dann natürlich dieser stumme Protest der iranischen Nationalmannschaft beim Abspielen der Nationalhymne."

Doha, Katar: Beim WM-Vorrundenspiel England gegen den Iran zeigen sich iranische Fans im Khalifa International Stadion solidarisch mit den Protesten in ihrem Heimatland. Exemplarisch steht die Aufschrift "Woman Life Freedom" auf den Plakaten.

Zuvor war der zweite Tag des Turniers geprägt von Diskussionen über die Entscheidung der Fifa, mehreren Mannschaften das Tragen einer Kapitänsbinde mit dem Slogan "One Love" zu verbieten. Auch das DFB-Team kündigte an, sich den Vorgaben der des Weltfußballverbandes zu beugen und bei ihren WM-Auftritten auf das sichtbare Zeichen für die Gleichberechtigung aller Lebens- und Liebesweisen zu verzichten.

Claudia Neumann bei WM-Spiel mit Regenbogen-Statement

Dies sprach Neumann in ihrer Begrüßung nicht direkt an – doch ihr Outfit sprach dafür Bände. Die ZDF-Journalistin erhielt für ihre Positionierung viel Zuspruch in den sozialen Medien, auch weit über Deutschland hinaus.

Bemerkenswert: Vor Anpfiff der Partie wurde ein US-amerikanischer Journalist nach eigenen Angaben fast eine halbe Stunde von Sicherheitskräften am Stadion festgehalten, weil er ebenfalls ein T-Shirt mit Regenbogen-Symbolik trug (lesen Sie hier mehr dazu).

