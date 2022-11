Um 12 Uhr startet die Pressekonferenz mit Bundestrainer Hansi Flick in der DFB-Akademie in Frankfurt. Schon vor Beginn der mit Spannung erwarteten Kader-Bekanntgabe sind einige Personalentscheidungen in den Medien durchgesickert. Sicher ist, dass der bedauernswerte Marco Reus erneut ein großes Turnier wegen einer Verletzung verpasst. Aber sein Sprunggelenk ist so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass eine Teilnahme in Katar nicht sinnvoll ist. Das ist bitter für den Dortmunder Profi, aber auch ein Verlust für die Nationalelf. Reus in guter Form hätte der DFB viel zusätzliche Qualität gebracht.