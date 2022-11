Flick äußert sich nun zum Trainingsaufenthalt in Oman vor dem Turnier. Akklimatisieren, erholen und sich langsam in WM-Stimmung bringen - dazu dient der Aufenthalt. Am 16. November absolviert das DFB-Team noch ein Testspiel gegen den Oman. Danach fliegt die Mannschaft in das WM-Quartier nach Doha. Dann gelte der ""volle Fokus" auf das erste WM-Spiel gegen Japan am 23. November.